Попытки Порошенко создать единую церковь осложнят урегулирование в Донбассе — Клинцевич

Москва, 24 апреля. Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что создание единой православной церкви поможет вернуть Донбасс и Крым. Он отметил, что данный шаг, наоборот, приведет к расколу.

Петр Порошенко заявил ранее в эфире телеканала ICTV, что единая церковь сделает Украину сильнее, а также поможет вернуть Крым и Донбасс. Российский парламентарий Франц Клинцевич уверен, что новая политика Порошенко в вопросе церкви сделает «все с точностью наоборот».

«Попытки создать на Украине поместную церковь, как и любой раскол, лишь порождают новые конфликты, неизбежно осложняя тем самым процесс мирного урегулирования в Донбассе», — подчеркнул он.

Клинцевич добавил, что украинский президент «Крым притянул за уши», поскольку полуостров является российским регионом и к происходящему на Украине отношения не имеет. Вмешиваться в церковные дела, как показывает исторический опыт, не следует. Порошенко понимает, что повлиять на развитие экономики он не может, поэтому «решил выдать за свое достижение подрыв общих основ православия», добавил сенатор.