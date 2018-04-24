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Попытки Порошенко создать единую церковь осложнят урегулирование в Донбассе — Клинцевич
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    Попытки Порошенко создать единую церковь осложнят урегулирование в Донбассе — Клинцевич

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    Попытки Порошенко создать единую церковь осложнят урегулирование в Донбассе — Клинцевич

    Москва, 24 апреля. Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что создание единой православной церкви поможет вернуть Донбасс и Крым. Он отметил, что данный шаг, наоборот, приведет к расколу.

    Петр Порошенко заявил ранее в эфире телеканала ICTV, что единая церковь сделает Украину сильнее, а также поможет вернуть Крым и Донбасс. Российский парламентарий Франц Клинцевич уверен, что новая политика Порошенко в вопросе церкви сделает «все с точностью наоборот».

    «Попытки создать на Украине поместную церковь, как и любой раскол, лишь порождают новые конфликты, неизбежно осложняя тем самым процесс мирного урегулирования в Донбассе», — подчеркнул он.

    Клинцевич добавил, что украинский президент «Крым притянул за уши», поскольку полуостров является российским регионом и к происходящему на Украине отношения не имеет. Вмешиваться в церковные дела, как показывает исторический опыт, не следует.  Порошенко понимает, что повлиять на развитие экономики он не может, поэтому «решил выдать за свое достижение подрыв общих основ православия», добавил сенатор.

    Автор: Ирина Селезнева
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