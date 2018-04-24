Дамаск, 24 апреля. Специальные разведывательные самолеты военной авиации США в очередной раз провели разведку в окрестностях морских границ Сирии — в непосредственной близости от российских баз, расположенных поблизости от городов Хмеймим и Тартус.

Как стало известно, в разведывательном облете участвовал самолет ВМС США EP-3 Aries, который используется для дальней разведки, в ходе которой используются размещенные на борту радиоэлектронные системы и мощная оптика.

Следом за самолетом радиоэлектронной разведки, как сообщает «Интерфакс» по данным западных авиационных ресурсов, следовал тяжелый боевой беспилотник Global Hawk, который мог осуществлять прикрытие разведывательного самолета или выполнять самостоятельную разведывательную миссию.