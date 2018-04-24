Меню
Новости Сирии
Сирия: около базы ВКС РФ в Хмеймиме и порта в Тартусе вели разведку самолеты США
Новости Сирии
Сирия: боевики сложили оружие в трех регионах на юге провинции Дамаск
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: около базы ВКС РФ в Хмеймиме и порта в Тартусе вели разведку самолеты США

    334

    Сирия: около базы ВКС РФ в Хмеймиме и порта в Тартусе вели разведку самолеты США

    Дамаск, 24 апреля. Специальные разведывательные самолеты военной авиации США в очередной раз провели разведку в окрестностях морских границ Сирии — в непосредственной близости от российских баз, расположенных поблизости от городов Хмеймим и Тартус.

    Как стало известно, в разведывательном облете участвовал самолет ВМС США EP-3 Aries, который используется для дальней разведки, в ходе которой используются размещенные на борту радиоэлектронные системы и мощная оптика.

    Следом за самолетом радиоэлектронной разведки, как сообщает «Интерфакс» по данным западных авиационных ресурсов, следовал тяжелый боевой беспилотник Global Hawk, который мог осуществлять прикрытие разведывательного самолета или выполнять самостоятельную разведывательную миссию.

    Сирия: около базы ВКС РФ в Хмеймиме и порта в Тартусе вели разведку самолеты США

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Топать им до Нюрнбергского трибунала»: Соловьев отреагировал на львовский конкурс рисунков о СС

    «Топать им до Нюрнбергского трибунала»: Соловьев отреагировал на львовский конкурс рисунков о СС

    15:07   24 Апреля 2018
    44
    Россия разочарована ответом Лондона по «делу Скрипаля» — Рябков

    Россия разочарована ответом Лондона по «делу Скрипаля» — Рябков

    14:45   24 Апреля 2018
    57
    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    13:32   24 Апреля 2018
    2335
    Песков прокомментировал отставку премьера Армении

    Песков прокомментировал отставку премьера Армении

    12:31   24 Апреля 2018
    432