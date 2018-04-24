Хантсман сравнил противостояние РФ и США с брежневскими временами

Владивосток, 24 апреля. Посол США в России Джон Хантсман признал, что в настоящее время отношения между Москвой и Вашингтоном еще хуже, чем во времена Советского Союза. Об этом он заявил журналистам во время своей поездки во Владивосток.

«Когда президент Форд и Брежнев встречались, тогда обстановка была не легче, чем сейчас, но, тем не менее, удалось достичь результата. И я уверен, что в существующей обстановке нам также удастся достичь результата», — отметил он.

Дипломат выразил надежду на то, что этот год закончится для США и России лучше, чем начался, учитывая стремление обоих президентов стабилизировать отношения.

Напомним, что США в апреле вновь расширили список антироссийских санкций, добавив в него ряд компаний, чиновников и представителей крупного бизнеса. Под санкции, в частности, попала компания «Русал» и ее совладелец Олег Дерипаска. Россия уже заявила, что готовит ответные меры. Ожидается, что соответствующий законопроект будет принят в мае в первом чтении.