Дадим отпор любому агрессору: эксперт пояснил, почему России неинтересна гонка вооружений

США провоцируют другие государства ввязаться в гонку вооружений, при этом власти Соединенных Штатов не готовы к равноправному сотрудничеству даже с уже имеющимися партнерами. Об этом заявил Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Пекине.

Глава Минобороны России во время своего выступления подчеркнул: США хотят сохранить главенствующие позиции в международных делах.

«Сегодня мы являемся свидетелями трансформации международных отношений, их перехода к многополярной системе, которая характеризуется перераспределением сфер влияния и ужесточением конкуренции за региональное и глобальное лидерство. В этих условиях Соединенные Штаты желают сохранить роль гегемона в международных делах, задействуют любые средства, включая военные, подталкивают страны к новой гонке вооружений», — отметил Шойгу.

По словам заместителя председателя комитета ГД по обороне Юрия Швыткина, Россия не заинтересована в гонке вооружений. Об этом он рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

«Соединенным Штатам, в отличие от России, гонка вооружений нужна. Страна заинтересована в эскалации напряжения на различные участки мирового пространства, — считает политик. — Американские власти пытаются втянуть в эту гонку не только страны, с которыми есть разногласия, но и государства, находящиеся в конструктивных отношениях с США. Сегодня Соединенные Штаты пытаются навязать всему миру ту повестку, которая актуальна и приемлема для них самих. Россия в гонке вооружений не заинтересована никак. У нашей страны высокий оборонный потенциал, и что касается создания нового оружия, в этом мы ушли далеко от США. Опередили на несколько лет».

Как бы ни старались Соединенные Штаты навязать России гонку вооружений, этого сделать не получится, уверен Юрий Швыткин. У нашей страны, по его словам, другие задачи.

«Мы не намерены соревноваться в том, чье оружие мощнее, наша задача — бороться с терроризмом, — отметил Швыткин. — И наше вооружение нам позволяет это делать. Наш оборонный потенциал таков, что мы дадим отпор любому агрессору».

Во время своего выступления в Пекине Сергей Шойгу отметил: «США, не стесняясь, декларируют, что не устраивающие их тенденции в международной политике и мировой экономике могут быть скорректированы путем опоры на военную мощь». Также министр обороны России добавил: «Вашингтон не готов к равноправному сотрудничеству даже со своими традиционными партнерами».

«Это подтверждают новые американские доктринальные документы в сфере национальной безопасности и обороны, стремление подвергнуть ревизии важнейшие международные договоренности, включая решения ООН и базовые принципы Всемирной торговой организации», — заключил он.

На заседании совета министров обороны стран-участниц ШОС Сергей Шойгу коснулся и ситуации в Сирии. По его словам, удалось освободить от террористов большую часть страны и помешать боевикам организовать псевдохалифат.