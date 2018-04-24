В Минфине РФ оценили намерение ЦБ ужесточить требования по валютному кредитованию

Москва, 24 апреля. Минфин России полностью поддерживает намерение Центрального Банка России ужесточить требования к рискам валютного кредитования. Об этом во вторник заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Он подчеркнул, что «полностью поддерживает регулятор и считает, что особенно в нынешней ситуации национальная экономика должна оперировать в рублях».

«Я в общем и целом против валютного кредитования, и я полагаю, что это колониальная практика, от которой необходимо отходить. Мы создали все условия в части инфраструктуры для того, чтобы уходить от валютного кредитования. Кроме того, наличие валютного кредитования, к сожалению, создает иллюзии, что экспортер может безопасно валютно кредитоваться», — заявил Моисеев.

Он также отметил, что экспортер не зависит от колебаний курса национальной российской валюты, однако проблема заключается в том, что колебания курса приводят к колебаниям товарного экспорта, передает РИА Новости.

Напомним, на минувшей неделе первый заместитель главы Банка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор может ужесточить требования к резервам кредитно-финансовых учреждений по валютным кредитам, поскольку некоторые заемщики и кредитные организации пренебрегают валютными рисками.