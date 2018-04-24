Эксперт рассказал, как власти США разрушат наполеоновские планы Макрона

Прибывший с официальным визитом в Вашингтон президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и США несут особую ответственность перед мировым сообществом.

Лидер французского государства также отметил, что обе страны, по его мнению, являются «гарантами современного принципа многосторонности в международных отношениях».

«Франция и США несут особую ответственность. Мы являемся гарантами современного принципа многосторонности в международных отношениях. Этот визит очень важен в контексте общих неопределенностей, проблем и угроз. Перед нами стоит много вызовов», — написал Макрон в Twitter.

Визит в США лидера Франции приурочен к 250-летию французско-американских отношений. Макрон будет участвовать в ряде официальных церемоний, включая ужин в Белом доме, где глава Парижа проведет переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Les tats-Unis et la France ont une responsabilit particulire. Nous sommes garants du multilatralisme contemporain. Cette visite est trs importante dans le contexte d’incertitudes, troubles et menaces qui est le ntre. Nous avons de nombreux dfis relever. pic.twitter.com/EqluDUPpUr — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 23, 2018

По мнению российского политического эксперта Павла Святенкова, в настоящее время Эммануэль Макрон занимается восстановлением европейского и мирового влияния Франции. Это заметно, прежде всего, по тому, как Париж включился в мировую политику и стал одной из двух стран, поддержавших ракетные удары по Сирийской арабской республике.

«За последние десятилетия Франция очень сильно просела и потеряла свое влияние как в Европе, так и во всем мире. Это связано с объективными процессами — экономически Франция не так сильна, поэтому Макрон пытается наверстать ситуацию дипломатическим путем. Недавно выяснилось, что традиционный союз, ну или, во всяком случае, хорошие отношения с Российской Федерацией были потеряны и никакой замены им нет», — рассказал Святенков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Кроме того, во время правления предыдущего президента Франсуа Олланда было заметно, что Франция скатывается в разряд второстепенных держав Европы из-за отсутствия у нее четко выраженной политической линии.

«И сейчас Макрон пытается отчасти исправить эту ситуацию, устанавливая особые отношения с Америкой. Особые отношения есть, например, у Великобритании, но Лондон выходит из ЕС и тем самым может перестать быть агентом США внутри ЕС и агентом ЕС в отношениях с США. Соответственно лидер Парижа пытается занять эту нишу, заручаясь поддержкой США. По его мнению, это позволит усилить влияние Франции на европейском пространстве, континенте. Он пробивает достаточно амбициозную реформу ЕС и для этого ему нужно договорится с Германией и для того, чтобы усилить свое влияние — ему нужны США», — продолжает эксперт.

Однако Макрон пока не понимает, что его планам сбыться не суждено, так как усиление Парижа попросту невыгодно правительству Соединенных Штатов, которым необходима разрозненная Европа.

«Вашингтону не нужен Макрон, не нужна сильная Франция, так как ранее она была традиционным оппонентом США в рамках НАТО, в рамках Запада. Заниматься усилением достаточно сложного союзника с наполеоновскими планами для американских властей неприемлемо. Скорее всего, они будут делать дружеские жесты в сторону Парижа, но тотальной поддержки французы не получат. Вот и все», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, утром 14 апреля, после бездоказательных обвинений в адрес официального Дамаска, Соединенные Штаты Америки и Великобритания, при активной поддержке Франции нанесли ракетный удар по Сирии. Во время атаки коалиция выпустила по территории ближневосточной страны более 100 ракет, 71 из которых была перехвачена сирийскими средствами противовоздушной обороны.