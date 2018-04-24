Донбасс сегодня: Киев готовится к «освобождению» Донецка и Луганска, ВСУ стягивают технику

Донбасс, 24 апреля. ВСУ продолжают бить по жилым объектам и населенным пунктам ДНР. Киев готовится к «освобождению» Донбасса и забрасывает новые силы и технику. Украинские волонтеры доказали нарушения Вооруженными силами Украины минских соглашений. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Сообщения об обстрелах населенных пунктов войсками Киева в минувшие сутки поступали с интервалом не более часа. На всех ключевых направлениях обороны Донецкой народной республики усиленно работали минометы украинских силовиков, гранатометы и боевые машины пехоты. В результате обстрела Докучаевска из противотанкового комплекса управляемая ракета (ПТУР) попала в задний борт зерновоза. Камаз получил незначительные повреждения. Кроме того, повреждения получил жилой дом на окраине Горловки.

В Луганской народной республике под обстрелами оказались районы Первомайска и трех сел в районе Светлодарской дуги. По указанным направлениям работали 120-мм и 82-мм минометы, автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

Киев готовится к «деоккупации» Донбасса

Разведкой ДНР были вскрыты замаскированные позиции украинской артиллерии и танков в районе села Бердычи Ясиноватского района. В капонирах находятся до десяти танков, еще столько же единиц 152-мм самоходных артустановок «Акация» замаскированы поблизости.

По данным разведки дончан, смертоносная техника переброшена в указанный район 19 апреля. В ближайшее время военные республики ожидают обстрелы населенных пунктов Спартак и Ясиноватая. Кроме того, опасения подтверждаются сообщениями о том, что в район Авдеевки прибыли артиллеристы с символикой НАТО.

Разведка ЛНР подтверждает

Военные ЛНР установили, что Киев намерен «освободить» Донбасс силовым путем. В сторону Станично-Луганского района в расположение 80 десантно-штурмовой бригады ВСУ было зафиксировано передвижение внушительной колонны военной техники. Так, было замечено 12 152-мм гаубиц «Мста-Б», две командно-штабные машины, 20 единиц автомобильной техники. Кроме того, поступила информация о прибытии на железнодорожную станцию «Бахмут» (ж/д узел между ДНР и ЛНР на подконтрольной ВСУ территории) несколько дней назад эшелона с 20 танками Т-64.

Охота на «Правый сектор»1

Еще одним индикатором возможной эскалации служат данные о планах нового командующего Операцией объединенных сил украинских войск Сергея Наева по выведению неподконтрольных подразделений «Правого сектора» и «Украинской добровольческой армии» (обе организации запрещены в России) из зоны силовой операции. При этом, как сообщает разведка дончан, для усмирения и разоружения непокорных подразделений прорабатываются мероприятия по силовому разоружению националистов и дальнейшему уголовному преследованию.

Айдаровцы «защитили» мирного жителя

Другие националисты из батальона «Айдар» совершили очередной «акт защиты» мирного жителя поселка Старая Краснянка на Луганщине. В дом местного гражданского зашли двое «освободителей» и, угрожая автоматами, забрали все сбережения в сумме восьми тысяч гривен (около 18 тысяч рублей). Уже по традиции правоохранители района отказались регистрировать заявления потерпевшего и в возбуждении уголовного дела отказали.

Фейковая «перемога»

Очередное видео «уничтожения позиции оккупантов» ДНР опубликовал на своей странице в социальной сети украинский фонд «Вернись живым». Украинские СМИ тут же поспешили сообщить о том, как «бравые украинские парни кошмарят сепаратистов». Отметим, что факт уничтожения позиций «террористов» в кадр по необъяснимым причинам не попал, надо верить украинским волонтерам на слово.

На двухминутном ролике, снятом еще зимой, виден огонь украинских силовиков в сторону, предположительно, позиций ДНР, но ни одного выстрела в ответ не последовало. Налицо соблюдение армией ДНР минских соглашений и полное их игнорирование украинской стороной.

1 Организация запрещена на территории РФ.