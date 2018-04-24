Владивосток, 24 апреля. Американский посол в России Джон Хантсман назвал посла РФ в США Анатолия Антонова своим другом. Об этом Хантсман заявил журналистам во вторник, 24 апреля.

Посол США в России добавил, что у него с российским коллегой есть своя система сигналов.

«Для вас это не будет удивлением, Анатолий Антонов является моим другом, и у нас есть своя система сигналов, которыми мы обмениваемся, и он тоже делится своей озабоченностью», — подчеркнул Хантсман.

Напомним, это первый визит американского дипломата на Дальний Восток. Ранее сообщалось, что Хантсман встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.