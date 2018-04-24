Песков о возможном смягчении санкций против США: Решение будет принимать президент

Москва, 24 апреля. Решение о возможном смягчении санкций против США может принять только президент РФ и только, исходя из интересов страны. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение США смягчить санкции против «Русала» и возможное ответное смягчение санкций против США со стороны РФ.

При этом официальный представитель Кремля обратил внимание на то, что Вашингтон пока не сформулировал точно, в какой мере санкции будут сняты. По его словам, на сегодняшний день США принимают много провокационных действий, оценивать которые пока еще рано.

«Решение будет приниматься президентом, исходя из наших собственных интересов. Никто не говорил, что санкции будут сняты с компании. Могут быть сняты, а могут и не быть. Какие-то утвердительные выводы вряд ли возможно делать», — отметил Песков.

Напомним, что накануне США предложили частично снять санкции, если совладелец «Русала» Олег Дерипаска откажется от некоторых активов и контролирующих акций. Кроме того, Минфин США требует, чтобы «Русал» приостановил все операции до осени.