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Политика
Карасин обсудил с послом Австрии урегулирование внутриукраинского кризиса
Политика
Россия будет добиваться ответов на важные вопросы по «делу Скрипаля»
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    Карасин обсудил с послом Австрии урегулирование внутриукраинского кризиса

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    Карасин обсудил с послом Австрии урегулирование внутриукраинского кризиса

    Москва, 24 апреля. Замглавы МИД России Григорий Карасин встретился в Москве с послом Австрии Йоханнесом Айгнером. На встрече обсуждалась ситуация на Украине, в Армении и Приднестровье, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

    Дипломаты Григорий Карасин и Йоханнес Айгнер рассмотрели положение дел на постсоветском пространстве. Акцент был сделан на Украине, в частности, стороны обменялись мнениями о перспективах разрешения внутриукраинского кризиса. 

    «Была подтверждена безальтернативность всеобъемлющего выполнения минских договоренностей», — отмечается в сообщении МИД РФ.

    Австрийского посла проинформировали о подходах России к развитию связей с Молдавией и по вопросу урегулирования в Приднестровье. Дипломаты коснулись темы отношений со странами Закавказья, развитие ситуации в Армении, где сейчас проходят протестные акции. 

    Автор: Ирина Селезнева
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