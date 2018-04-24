Карасин обсудил с послом Австрии урегулирование внутриукраинского кризиса

Москва, 24 апреля. Замглавы МИД России Григорий Карасин встретился в Москве с послом Австрии Йоханнесом Айгнером. На встрече обсуждалась ситуация на Украине, в Армении и Приднестровье, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты Григорий Карасин и Йоханнес Айгнер рассмотрели положение дел на постсоветском пространстве. Акцент был сделан на Украине, в частности, стороны обменялись мнениями о перспективах разрешения внутриукраинского кризиса.

«Была подтверждена безальтернативность всеобъемлющего выполнения минских договоренностей», — отмечается в сообщении МИД РФ.

Австрийского посла проинформировали о подходах России к развитию связей с Молдавией и по вопросу урегулирования в Приднестровье. Дипломаты коснулись темы отношений со странами Закавказья, развитие ситуации в Армении, где сейчас проходят протестные акции.