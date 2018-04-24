Путин не обсуждал с Меркель и Макроном снижение ущерба от санкций против «Русала»

Москва, 24 апреля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обсуждал вопрос снижения ущерба от санкций в отношении российской компании «Русал» с лидерами стран Европейского союза.

Он ответил на вопрос, поднимали ли канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным этот вопрос. «Нет», — уточнил Песков.

Песков подчеркнул, что заявления о возможности снятия санкций с «Русала» пока носят гипотетический характер, а принятые США решения «больно бьют» по потребителям компании по всему миру.

Напомним, в понедельник Вашингтон заявил, что США готовы снять санкции с «Русала», если его основной владелец Олег Дерипаска откажется от части своих активов и контроля над ними. Во вторник стало известно, что акции «Русала» взлетели на треть на перспективе смягчения санкций.

США ввели ограничительные меры против крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании в начале апреля. В перечень попал и «Русал».