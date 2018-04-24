Сирия: нелепой стряпней назвал ролик о «химатаке» в Думе военный эксперт

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что якобы имевшая место «химическая атака» в сирийском городе Дума является постановочной провокацией. Это заявление Шойгу сделал в ходе встречи министров обороны стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По мнению военного эксперта, заведующего кафедрой Российского экономического университета Андрея Кошкина, то, что глава российского оборонного ведомства делает подобное заявление, означает, что все доказательства постановочного характера так называемой «химатаки» в Думе у России на руках.

«Заявление, что «химатака» в Думе — постановочная провокация, прозвучало от официального представителя высочайшего уровня — министра обороны Российской Федерации, — отметил Андрей Кошкин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Отмечу, информация нашего министерства обороны всегда объективная и обоснованная, Минобороны РФ фактически можно считать последней инстанцией. И вот наш министр обороны четко дал понять, что якобы «химическая атака» в сирийской Думе в Восточной Гуте — это постановка так называемых «Белых касок», которые сами же и сняли ролик».

Хотя ролик явно носил постановочный характер и был сделан достаточно халтурно, западные зрители поспешили ему поверить, отметил Кошкин.

«Для нас этот ролик выглядит чрезвычайно нелепой стряпней, но, как говорят, у его создателей съемки вызвали серьезные трудности — по семь-восемь дублей делали, чтобы добиться у людей состояния испуга. Это ведь были не профессиональные актеры — людей для этого ролика просто собирали на улицах Думы и пытались из них создать некий собирательный образ страха. И вот эти нелепые постановочные кадры стали «доказательной базой» для таких серьезных стран как Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, которые гордятся своей разведкой и бешеными, колоссальными бюджетами в военной и разведывательной сфере. А тут вдруг в истории с якобы «химатакой» они опираются на соцсети и подобный ролик», — с недоумением отметил военный эксперт.

Безусловно, вся эта постановка имела намеренный характер, исключительно чтобы создать повод для ракетной атаки на Сирию, отметил собеседник ФАН.

«Сегодня мы видим политически ангажированные действия со стороны США и их союзников — Великобритании и Франции, их желание решить свои проблемы на Ближнем Востоке силовым путем, при помощи агрессивных действий против суверенного государства — Сирийской Арабской Республики. При этом Россия как гарант мирного процесса в Сирии стоит на позициях необходимости объективного расследования инцидента в Думе для того, чтобы восторжествовала правда. Хотя, как мы видим, сегодня Западу правда, похоже, не нужна — даже в Организации Объединенных Наций не собираются послушать мальчика из Думы Хасана Диаба и его отца, которые готовы подтвердить, что их заставили принимать участие в постановочном фильме о якобы «химической атаке», — констатировал Андрей Кошкин.

Ранее РИА Новости привело фрагмент выступления Сергея Шойгу во время встречи глав оборонных ведомств стран ШОС, в ходе которого он в частности сказал:

«Нельзя допустить, чтобы террористы получали доступ к оружию массового поражения. Зачастую этот фактор используется в провокационных целях. <…> Последний пример — явно постановочный характер якобы имевшей место «химической атаки» в сирийском городе Дума».

Шойгу напомнил, что США, Великобритания и Франция, не дожидаясь расследования инцидента, только на основании ролика, нанесли ракетные удары по территории суверенного государства в нарушение всех международных норм.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у России есть доказательствах связи Великобритании с провокацией с якобы имевшей место «химатакой» в сирийской Думе 7 апреля.