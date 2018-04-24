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Песков сравнил с рейдерским захватом предложение США по санкциям «Русала»
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    Песков сравнил с рейдерским захватом предложение США по санкциям «Русала»

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    Песков сравнил с рейдерским захватом предложение США по санкциям «Русала»

    Москва, 24 апреля. Предложение США по ограничению санкционного режима в отношении «Русала» сопоставимо с рейдерским захватом бизнеса. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, на данный момент эти заявления носят гипотетический характер, однако уже сейчас видно, что действия США бьют по потребителям, которые вынуждены нести убытки и испытывать трудности.

    «По-прежнему считаем санкции незаконными. Действия США сравнимы с экономическим рейдерством. Трудно судить, насколько последовательны наши американские визави в этом вопросе», — отметил Песков.

    Напомним, что накануне Минфин США предложил совладельцу «Русала» Олегу Дерипаске отказаться от части активов и от контролирующих акций, а также заморозить все сделки «Русала» до осени. В обмен США готовы снять часть санкций с предприятия.

    В апреле США расширили список антироссийских санкций, добавив туда ряд крупных компаний, чиновников и представителей крупного бизнеса. Под ограничительные меры, в частности, попала компания «Русал» и бизнесмен Олег Дерипаска.

    Автор: Юлия Майорова
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