Меню
Политика
Песков назвал неуместным сравнение протестов в Армении и на Украине
Политика
Россия будет добиваться ответов на важные вопросы по «делу Скрипаля»
Следующая новость
Загрузка...

    Песков назвал неуместным сравнение протестов в Армении и на Украине

    206

    Песков назвал неуместным сравнение протестов в Армении и на Украине

    Москва, 24 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал проводить параллели между акциями протеста в Армении и на Украине.

    «Не стал бы проводить параллели, потому что ситуации разные. Конечно же, все еще предстоит анализировать, но ассоциации проводить с Украиной неуместно», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

    Напомним, что в понедельник премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. Соответствующее решение было принято на фоне акции протеста, проходящей в стране. Люди выступали против назначения Саргсяна главой правительства.

    Ранее Песков прокомментировал уход Саргсяна. Пресс-секретарь главы государства выразил надежду, что ситуация не идет по пути дестабилизации. Он также напомнил, что Россию и Армению связывают партнерские отношения.

    Автор: Юлия Майорова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    13:32   24 Апреля 2018
    43
    Песков прокомментировал отставку премьера Армении

    Песков прокомментировал отставку премьера Армении

    12:31   24 Апреля 2018
    243
    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    10:03   24 Апреля 2018
    1008
    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    7:44   24 Апреля 2018
    886