Песков назвал неуместным сравнение протестов в Армении и на Украине

Москва, 24 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал проводить параллели между акциями протеста в Армении и на Украине.

«Не стал бы проводить параллели, потому что ситуации разные. Конечно же, все еще предстоит анализировать, но ассоциации проводить с Украиной неуместно», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, что в понедельник премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. Соответствующее решение было принято на фоне акции протеста, проходящей в стране. Люди выступали против назначения Саргсяна главой правительства.

Ранее Песков прокомментировал уход Саргсяна. Пресс-секретарь главы государства выразил надежду, что ситуация не идет по пути дестабилизации. Он также напомнил, что Россию и Армению связывают партнерские отношения.