В Кремле пока не видят шагов Вашингтона, направленных на «разрядку» между США и Россией

Москва, 24 апреля. В Кремле на данный момент не видят со стороны Вашингтона шагов, которые бы могли разрядить напряжение между США и Россией. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока реальное положение дел и реальные шаги со стороны Вашингтона говорят об обратном, навряд ли кто-то будет с этим спорить», — сообщил Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле какие-либо шаги по улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее посол Соединенных Штатов в Российской Федерации Джон Хантсман заявил, что американский лидер Дональд Трамп хочет лично взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным и стабилизировать российско-американские отношения.

Напомним, Минфин США ввел новые санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и высокопоставленных чиновников.