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В Кремле пока не видят шагов Вашингтона, направленных на «разрядку» между США и Россией
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    В Кремле пока не видят шагов Вашингтона, направленных на «разрядку» между США и Россией

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    В Кремле пока не видят шагов Вашингтона, направленных на «разрядку» между США и Россией

    Москва, 24 апреля. В Кремле на данный момент не видят со стороны Вашингтона шагов, которые бы могли разрядить напряжение между США и Россией. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Пока реальное положение дел и реальные шаги со стороны Вашингтона говорят об обратном, навряд ли кто-то будет с этим спорить», — сообщил Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле какие-либо шаги по улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном.

    Ранее посол Соединенных Штатов в Российской Федерации Джон Хантсман заявил, что американский лидер Дональд Трамп хочет лично взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным и стабилизировать российско-американские отношения.

    Напомним, Минфин США ввел новые санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и высокопоставленных чиновников.

    Автор: Юлия Майорова
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