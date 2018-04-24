Сенатор от Крыма отреагировал на идею Киева закрыть внутренние воды для российских судов

В Киеве предложили закрыть внутренние воды для российских судов, с соответствующей инициативой выступил представитель министерства инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

«Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находится объекты жизнеобеспечивающей инфраструктуры, ходят российские суда. Мы будем инициировать запрет прохода российских судов по украинским рекам», — заявил чиновник.

Также он обещал усилить контроль за «несанкционированным заходом» судов в порты Крыма.

Сенатор от Республики Крым, член комитета по международным делам Сергей Цеков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей выразил мнение, что многочисленные попытки украинских властей ввести новые санкции против России говорят лишь о низких управленческих качествах чиновников Киева.

«В конечном итоге подобные инициативы выливаются в убытки для экономики Украины и страдания ее народа. Тем не менее, ожидать от властей Киева можно всего, что угодно. Ежедневно мы наблюдаем все новые и новые попытки как-то насолить России. Порошенко взялся за создание автокефальной церкви и добивается ее официального признания. Сильно сомневаюсь, что его задумка будет поддержана, но тем не менее. [Павел] Климкин (глава МИД Украины) ратует за возвращение трех миллионов украинских граждан, проживающих на территории России», — говорит сенатор.

Если украинские реки будут закрыты для российских судов, продолжает собеседник агентства, пострадает в первую очередь сама Украина.

«Не исключаю, что российским предпринимателям тоже будет причинен определенный ущерб. Ведь несмотря на все заявления Порошенко и других представителей власти, товарооборот между Россией и Украиной увеличивается. Если Киев перекроет доступ к внутренним водам Украины, пострадает в первую очередь их собственный бизнес — украинская экономика всегда зависела от российской. Разрушение торгово-экономических связей приведет лишь к дальнейшей деградации экономики Украины в целом», — заявил собеседник агентства.

Также Сергей Цеков напомнил, что ранее Киев выступал с предложением перекрыть железнодорожное сообщение между двумя странами, но в итоге до его реализации дело так и не дошло.