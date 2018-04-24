Внедорожник протаранил ограждение детского сада в Кирове



Киров, 24 апреля. Внедорожник снес забор, ограждающий детский сад «Буратино».

Как сообщает телеканал «360», в Кирове произошла авария с участием внедорожника. Toyota Land Cruiser снес ограждение детского сада «Буратино».

«Дети не пострадали, никто не пострадал. ГАИ на месте разбирается», — заявил представить детского сада.

По словам очевидцев, водитель с места аварии скрылся, а внедорожник так и не убрали.

Ранее дорожно-транспортное происшествие произошло в Новгороде. При столкновении двух иномарок пострадала пассажирка.

