Внедорожник протаранил ограждение детского сада в Кирове
Киров, 24 апреля. Внедорожник снес забор, ограждающий детский сад «Буратино».
Как сообщает телеканал «360», в Кирове произошла авария с участием внедорожника. Toyota Land Cruiser снес ограждение детского сада «Буратино».
«Дети не пострадали, никто не пострадал. ГАИ на месте разбирается», — заявил представить детского сада.
По словам очевидцев, водитель с места аварии скрылся, а внедорожник так и не убрали.
Ранее дорожно-транспортное происшествие произошло в Новгороде. При столкновении двух иномарок пострадала пассажирка.