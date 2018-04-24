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Песков отреагировал на слухи о первых указах Путина после инаугурации
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Россия будет добиваться ответов на важные вопросы по «делу Скрипаля»
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    Песков отреагировал на слухи о первых указах Путина после инаугурации

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    Песков отреагировал на слухи о первых указах Путина после инаугурации

    Москва, 24 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что одним из первых указов президента России Владимира Путина после инаугурации может стать документ, по которому бюджет на медицину и образование увеличится на 10 трлн рублей за счет введения налога с продаж в 4 процента.

    «Такой документ действительно готовится и будет представлен главе государства. Как только он будет готов подписать, мы проинформируем. Что касается денежных измерений, которые были процитированы, то эта информация не соответствует действительности», — отметил Песков.

    Кроме того, пресс-секретарь главы РФ уточнил, что в документе значатся другие цифры и призвал журналистов «не забегать вперед».

    «По крайней мере, экспертная проработка велась на основе иных цифр», — уточнил он.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что после инаугурации Путин может подписать указ об увеличении расходов на медицину и образование на 10 трлн рублей.

    Автор: Юлия Майорова
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