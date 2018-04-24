Меню
Происшествия
Силовики задержали в Татарстане 14 вербовщиков «Хизб ут-Тахрир»
Политика
Россия будет добиваться ответов на важные вопросы по «делу Скрипаля»
Следующая новость
Загрузка...

    Силовики задержали в Татарстане 14 вербовщиков «Хизб ут-Тахрир»

    48

    Силовики задержали в Татарстане 14 вербовщиков «Хизб ут-Тахрир»

    Москва, 24 апреля. В Татарстане были задержаны 14 вербовщиков международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1 (запрещена в РФ), сообщает региональное управление ФСБ.

    «Задержаны 14 жителей Казани и близлежащих районов республики», — говорится в сообщении ведомства.

    Задержанные занимались пропагандой терроризма и вовлекали в свое сообщество граждан. Отмечается, что среди них есть лидеры террористической ячейки. В ходе обысков силовики изъяли большое количество запрещенной литературы, отчетов по вербовочной работе и других документов, подтверждающих осуществление антиконституционной пропагандистской деятельности.

    В операции по задержанию преступников были задействованы сотрудники УФСБ Татарстана, Омской и Ульяновской областей вместе с коллегами из полиции.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    13:32   24 Апреля 2018
    43
    Песков прокомментировал отставку премьера Армении

    Песков прокомментировал отставку премьера Армении

    12:31   24 Апреля 2018
    243
    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    10:03   24 Апреля 2018
    1008
    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    7:44   24 Апреля 2018
    886