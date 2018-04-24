Москва, 24 апреля. В Татарстане были задержаны 14 вербовщиков международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1 (запрещена в РФ), сообщает региональное управление ФСБ.

«Задержаны 14 жителей Казани и близлежащих районов республики», — говорится в сообщении ведомства.

Задержанные занимались пропагандой терроризма и вовлекали в свое сообщество граждан. Отмечается, что среди них есть лидеры террористической ячейки. В ходе обысков силовики изъяли большое количество запрещенной литературы, отчетов по вербовочной работе и других документов, подтверждающих осуществление антиконституционной пропагандистской деятельности.

В операции по задержанию преступников были задействованы сотрудники УФСБ Татарстана, Омской и Ульяновской областей вместе с коллегами из полиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.