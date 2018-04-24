Песков прокомментировал отставку премьера Армении

Москва, 24 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку армянского премьера Сержа Саргсяна.

«Пока мы видим, что ситуация никак не идет по пути дестабилизации. Это вызывает удовлетворение. Все, что происходит в Ереване — внутреннее дело наших армянских друзей и партнеров», — цитирует корреспондент Федерального агентства новостей слова Пескова.

Он также напомнил, что Армения остается ценным партнером для России. Страны связывают экономические и культурные отношения. Песков выразил надежду, что в стране сохранится порядок.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. Отметим, что Саргсян ушел на фоне акций протеста, которые охватили Армению. Именно с его назначением на пост премьера страны не были согласны протестующие.