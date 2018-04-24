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Политика
Китай назвал Россию лучшим партнером в военно-технической сфере
Политика
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    Китай назвал Россию лучшим партнером в военно-технической сфере

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    Пекин, 24 апреля. Военно-техническое сотрудничество России и Китая переживает наилучший период за все время. Об этом рассказал заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Сюй Цилян.

    В ходе переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу во вторник он отметил, что межармейские отношения между странами переживают наилучший период за свою историю. Особенно, по его словам, это касается, военно-технического взаимодействия.

    Ранее Китай заявил, что санкции США не окажут влияния на сотрудничество с Россией. В Пекине назвали отношения России и Китая «зрелыми» и стабильными, на которые не влияет внешняя обстановка.

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    Автор: Анна Иванова
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