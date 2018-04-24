Хорошо, что не обещает не мешать дышать: Чаплин резко отреагировал на слова Порошенко о посещении УПЦ МП

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что никто не будет запрещать украинцам посещать храмы Московского патриархата, когда в стране создадут единую поместную автокефальную церковь. Протоиерей Всеволод Чаплин отметил, что это «удивительное милосердие» со стороны украинского лидера.

Порошенко представил свободу вероисповедания как акт своей доброй воли

«Хорошо, что президент Украины не обещает не мешать дышать, ходить, общаться друг с другом и так далее. Странно, что господин Порошенко пытается представить как некий свой акт доброй воли то, что принадлежит людям просто потому, что они люди. Свобода совести и вероисповедания не подлежит ограничению даже в военное время, согласно базовым международным нормативно-правовым положениям и элементарной человеческой логике», — отметил Всеволод Чаплин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Люди будут почитать бога и молиться так, как они решили, независимо от того, что говорят и думают власти, подчеркнул сооснователь сообщества «Русская миссия».

Это стремление сделать украинскость важнее духовности

«Порошенко пытается изложить так называемый эстонский вариант, то есть наличие параллельных церковных сообществ, которые признают друг друга каноническими, но при этом не объединяются организационно. По сути, этот вариант является следствием политического давления на церковь. Это стремление сделать так, чтобы для православного христианина на первом месте была украинскость, а на втором — православие», — объяснил протоиерей Всеволод Чаплин.

Он уверен, что, если такой эстонский вариант на Украине будет продавлен через некое международное церковное одобрение, это приведет к тому, что большинство приходов нынешней Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) перейдет в некую новую структуру, и антироссийски настроенные политики будут торжествовать.

«Но пострадает само христианство. Окажется, что для захвативших власть людей и тех, кто соглашается с ними, национальное важнее духовного, особенно в условиях, когда это национальное подчинено западным центрам власти, которые, по сути, имеют антихристианский вектор политики», — заметил священник РПЦ.

Зависимость Константинопольского патриархата от Запада сильнее его роли арбитра

Протоиерей Всеволод Чаплин предлагает посмотреть, что будет дальше происходить на Украине.

«Известно, что Константинопольский патриархат с необычайной для себя быстротой отреагировал на послание Порошенко и Верховной рады. А буквально через два дня созвал свой синод и сделал заявление. Ходят слухи, что Фанар планирует созвать некое всеправославное совещание, на котором решат судьбу украинской автокефалии. Если такое совещание будет созвано, причем — быстро, значит, Фанар действует не столько самостоятельно, сколько по указке из Вашингтона и Брюсселя, которые имеют над ним очень серьезную власть», — заметил Всеволод Чаплин.

Протоиерей напомнил, что ранее с просьбой о предоставлении полной церковной независимости Киеву обращались в Константинопольский патриархат Петлюра, Ющенко, несколько раз — Верховная рада…