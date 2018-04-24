Владивосток, 24 апреля. Американский посол в России Джон Хантсман впервые прибыл с визитом на Дальний Восток. Он встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Они обсудили совместную борьбу с терроризмом и работу каналов связи по предотвращению конфликтов в Сирии.

«У нас был очень хороший разговор о нашей совместной борьбе с терроризмом, о наших каналах связи по предотвращению конфликтов в Сирии, которые еще две недели назад работали очень хорошо», — заявил Хантсман.

Ранее посол США в РФ заявил, что американский лидер Дональд Трамп хочет лично взаимодействовать с президентом РФ Владимиром Путиным и стабилизировать отношения между США и РФ.