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Хантсман рассказал о разговоре с Шойгу о Сирии и борьбе с терроризмом
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    Хантсман рассказал о разговоре с Шойгу о Сирии и борьбе с терроризмом

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    Хантсман рассказал о разговоре с Шойгу о Сирии и борьбе с терроризмом

    Владивосток, 24 апреля. Американский посол в России Джон Хантсман впервые прибыл с визитом на Дальний Восток. Он встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Они обсудили совместную борьбу с терроризмом и работу каналов связи по предотвращению конфликтов в Сирии.

    «У нас был очень хороший разговор о нашей совместной борьбе с терроризмом, о наших каналах связи по предотвращению конфликтов в Сирии, которые еще две недели назад работали очень хорошо», — заявил Хантсман.

    Ранее посол США в РФ заявил, что американский лидер Дональд Трамп хочет лично взаимодействовать с президентом РФ Владимиром Путиным и стабилизировать отношения между США и РФ.

    Автор: Дарья Смолина
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