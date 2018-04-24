Почти 40 человек пострадали из-за землетрясения в Турции

Анкара, 24 апреля. В результате сильного землетрясения на юге Турции пострадали 39 человек. Об этом передает информационное агентство Anadolu со ссылкой на главу министерства здравоохранения республики Ахмета Демирджана.

По данным агентства, землетрясение произошло в провинции Адыяман.

«В результате землетрясения 39 человек пострадали в Адыямане. В настоящее время 35 из них находятся в медицинских учреждениях. Тяжелых пациентов нет», — рассказал турецкий министр.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр землетрясения находился в 192 километрах от Измира.