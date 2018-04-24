Меню
Весь мир
Почти 40 человек пострадали из-за землетрясения в Турции
Украина
Глава Минобороны Украины призвал избавиться от военных, симпатизирующих России
Следующая новость
Загрузка...

    Почти 40 человек пострадали из-за землетрясения в Турции

    45

    Почти 40 человек пострадали из-за землетрясения в Турции

    Анкара, 24 апреля. В результате сильного землетрясения на юге Турции пострадали 39 человек. Об этом передает информационное агентство Anadolu со ссылкой на главу министерства здравоохранения республики Ахмета Демирджана.

    По данным агентства, землетрясение произошло в провинции Адыяман.

    «В результате землетрясения 39 человек пострадали в Адыямане. В настоящее время 35 из них находятся в медицинских учреждениях. Тяжелых пациентов нет», — рассказал турецкий министр.

    Как ранее сообщала «Газета.Ru», на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр землетрясения находился в 192 километрах от Измира.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    13:32   24 Апреля 2018
    43
    Песков прокомментировал отставку премьера Армении

    Песков прокомментировал отставку премьера Армении

    12:31   24 Апреля 2018
    243
    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    10:03   24 Апреля 2018
    1008
    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    7:44   24 Апреля 2018
    886