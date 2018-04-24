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Порошенко обвинили в попытках использовать церковь для повышения рейтинга
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    Порошенко обвинили в попытках использовать церковь для повышения рейтинга

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    Порошенко обвинили в попытках использовать церковь для повышения рейтинга

    Киев, 24 апреля. «Оппозиционный блок» обвинил президента Украины Петра Порошенко в том, что он использует церковь для поднятия собственного рейтинга перед выборами.

    «Выступление Порошенко на ток-шоу по вопросу церковного устройства раскрывает его истинную цель — оживление невысокого предвыборного рейтинга. Политики впервые с момента раскола в украинском православии грубо и цинично вмешались в дела церкви для политического пиара», — сообщает пресс-служба партии.

    «Оппозиционный блок» призвал Порошенко прекратить нападки на каноническую церковь и использовать церковный вопрос в политических целях. Отметим, что предвыборная кампания Порошенко стартует этой осенью.

    Ранее президент страны, выступая в политическом шоу «Свобода слова», заявил о начале процедуры создания единой поместной автокефальной церкви. На сегодняшний день на Украине существует две церкви — каноничная Украинская православная церковь, которая относится к Московскому патриархату, и непризнанная Украинская православная церковь Киевского патриархата.

    Автор: Антон Соколов
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