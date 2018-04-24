Хакеры взломали сайт Минэнерго Украины и требуют биткоины

Киев, 24 апреля. Неизвестный хакеры заблокировали сайт украинского Министерства энергетики и угольной промышленности.

Взамен злоумышленники требуют биткоины. Только в этом случае они готовы предоставить доступ к информации и файлам, расположенным на сайте.

«Ваши важные файлы сайта зашифрованы. Многие из ваших .php, .css, .js и других файлов больше недоступны, поскольку они были зашифрованы. Возможно, вы заняты поиском способа восстановить свои файлы, но не тратьте свое время!», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По информации Infox.ru, для разблокировки ресурса необходимо внести оплату в размере 0,1 биткоина. Хакеры также установили таймер обратного счета на сайте, который показывает, через какое время все данные будут уничтожены.