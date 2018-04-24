Меню
Происшествия
Хакеры взломали сайт Минэнерго Украины и требуют биткоины
Украина
Глава Минобороны Украины призвал избавиться от военных, симпатизирующих России
Следующая новость
Загрузка...

    Хакеры взломали сайт Минэнерго Украины и требуют биткоины

    781

    Хакеры взломали сайт Минэнерго Украины и требуют биткоины

    Киев, 24 апреля. Неизвестный хакеры заблокировали сайт украинского Министерства энергетики и угольной промышленности.

    Взамен злоумышленники требуют биткоины. Только в этом случае они готовы предоставить доступ к информации и файлам, расположенным на сайте.

    «Ваши важные файлы сайта зашифрованы. Многие из ваших .php, .css, .js и других файлов больше недоступны, поскольку они были зашифрованы. Возможно, вы заняты поиском способа восстановить свои файлы, но не тратьте свое время!», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

    По информации Infox.ru, для разблокировки ресурса необходимо внести оплату в размере 0,1 биткоина. Хакеры также установили таймер обратного счета на сайте, который показывает, через какое время все данные будут уничтожены.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    13:32   24 Апреля 2018
    43
    Песков прокомментировал отставку премьера Армении

    Песков прокомментировал отставку премьера Армении

    12:31   24 Апреля 2018
    243
    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    10:03   24 Апреля 2018
    1008
    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    7:44   24 Апреля 2018
    886