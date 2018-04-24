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Сирия сегодня: «Большая семерка» поддержала удар коалиции по САР
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    Сирия сегодня: «Большая семерка» поддержала удар коалиции по САР

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    Сирия сегодня: «Большая семерка» поддержала удар коалиции по САР

    Сирия, 24 апреля. «Большая семерка» поддержала ракетный удар международной антитеррористической коалиции по территории Сирийской Арабской Республики (САР). Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал основные цели коалиции в САР. Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров поставил под сомнение намерение Соединенных Штатов покинуть САР. Последние события в Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    Поддержала удар

    Министры иностранных дел стран «Большой семерки» поддержали недавний удар Соединенных Штатов, Франции и Великобритании по САР, обвинив официальный Дамаск в якобы в применении химического оружия. Несмотря на то, что до сих пор не было представлено никаких вразумительных доказательство мнимой химатаки, страны G7 выразили глубокую уверенность в правильность действий западных стран.

    «Мы полностью поддерживаем все усилия, предпринимаемые Соединенными Штатами, Соединенным Королевством и Францией для облегчения огромных страданий сирийского народа, — говорится в заявлении министров по итогам встречи в Торонто. — Этот ответ был ограниченным, соразмерным и необходимым и принимался только после исчерпания всех возможных дипломатических возможностей для поддержания международных норм против применения химического оружия».

    Напомним, в группу G7 входят Германия, США, Франция, Великобритания, Италия, Канада и Япония.

    Цели Запада

    Главной целью Соединенных Штатов и возглавляемой ими международной коалиции в САР является не борьба с террористической группировкой «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ), а закрепление своего экономическое и военного присутствия в регионе. Об этом заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.  

    «Они (США и союзники, — Прим. ФАН) используют в своих целях силы международного терроризма и экстремизма. В качестве примера приведу Ирак и Сирию. Длительное время возглавляемая США мощнейшая коалиционная группировка из более 30 передовых в военном отношении государств не могла справиться с боевиками, а территории, подконтрольные ИГИЛ1, только расширялись», — рассказал Шойгу, выступая во вторник в Пекине на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

    Сирия сегодня: «Большая семерка» поддержала удар коалиции по САР

    «Видимо, цель была другая — расшатать ситуацию в регионе, закрепить в нем свое военное и экономическое присутствие», — заключил глава Минобороны.

    США не покинут САР

    Отдельные страны взяли курс на развал Сирийской Арабской Республики, а Соединенные Штаты, вопреки своим заявлениям, не собираются покидать территорию САР. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Целый ряд стран откровенно взял курс на развал Сирии, США клятвенно нас заверяли, что их единственная цель — это изгнать из Сирии террористов, победить так называемое «Исламское государство», — заявил Лавров.

    Сирия сегодня: «Большая семерка» поддержала удар коалиции по САР

    Он отметил, что «вопреки своим заявлениям, вопреки заявлениям президента (Дональда, — Прим. ФАН) Трампа, на практике США активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата и не собираются оттуда уходить».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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