Меню
Новости Сирии
«Придумали войну против России»: Кадыров рассказал, что общего между Сирией и Чечней
Украина
Глава Минобороны Украины призвал избавиться от военных, симпатизирующих России
Следующая новость
Загрузка...

    «Придумали войну против России»: Кадыров рассказал, что общего между Сирией и Чечней

    411

    «Придумали войну против России»: Кадыров рассказал, что общего между Сирией и Чечней

    Москва, 24 апреля. Комментируя ситуацию в Сирии, глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил ее с войной, которая в 1990-х годах развернулась в республике, и рассказал, что общего между происходящим в САР и событиями в Чечне. 

    По мнению Кадырова, ситуация в САР является попыткой надавить на Россию, как и война в Чечне, «придуманная против РФ».

    «Чеченцы никогда не были экстремистами, террористами. Придумали войну против России и так начали дальше идти вперед, убивая наш народ. То же самое происходит в Сирии. Я считаю, сейчас дальше идет борьба против России. Всячески постарались надавить — не получается. Это чисто давка на Россию», — заявил Кадыров в эфире телеканала «Россия 24».

    «Придумали войну против России»: Кадыров рассказал, что общего между Сирией и Чечней

    Глава Чечни призвал говорить правду о том, что опасность исходит от западных государств, которые ведут политику, направленную против России. Он подчеркнул, что мир не может существовать без РФ, а происходящее в Сирии угрожает всему мировому сообществу.

    «Мы будем защищать свои позиции, Российской Федерации, народа, мы сегодня защищаем на территории Сирийской Республики», — отметил Кадыров.

    Напомним, ситуация в Сирии обострилась после того, как в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удар по сирийским гражданским и военным объектам. Как сообщало Минобороны РФ, всего по САР было выпущено более 100 ракет, из них 71 успешно перехватила сирийская ПВО.

    Президент РФ Владимир Путин осудил действия Вашингтона в Сирии, назвав их агрессией по отношению к суверенному государству. Он отметил, что удары по САР являются помощью террористам и могут спровоцировать новую волну беженцев.

    «Придумали войну против России»: Кадыров рассказал, что общего между Сирией и Чечней

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    13:32   24 Апреля 2018
    43
    Песков прокомментировал отставку премьера Армении

    Песков прокомментировал отставку премьера Армении

    12:31   24 Апреля 2018
    243
    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    10:03   24 Апреля 2018
    1008
    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    7:44   24 Апреля 2018
    886