Москва, 24 апреля. Комментируя ситуацию в Сирии, глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил ее с войной, которая в 1990-х годах развернулась в республике, и рассказал, что общего между происходящим в САР и событиями в Чечне.

По мнению Кадырова, ситуация в САР является попыткой надавить на Россию, как и война в Чечне, «придуманная против РФ».

«Чеченцы никогда не были экстремистами, террористами. Придумали войну против России и так начали дальше идти вперед, убивая наш народ. То же самое происходит в Сирии. Я считаю, сейчас дальше идет борьба против России. Всячески постарались надавить — не получается. Это чисто давка на Россию», — заявил Кадыров в эфире телеканала «Россия 24».

Глава Чечни призвал говорить правду о том, что опасность исходит от западных государств, которые ведут политику, направленную против России. Он подчеркнул, что мир не может существовать без РФ, а происходящее в Сирии угрожает всему мировому сообществу.

«Мы будем защищать свои позиции, Российской Федерации, народа, мы сегодня защищаем на территории Сирийской Республики», — отметил Кадыров.

Напомним, ситуация в Сирии обострилась после того, как в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удар по сирийским гражданским и военным объектам. Как сообщало Минобороны РФ, всего по САР было выпущено более 100 ракет, из них 71 успешно перехватила сирийская ПВО.

Президент РФ Владимир Путин осудил действия Вашингтона в Сирии, назвав их агрессией по отношению к суверенному государству. Он отметил, что удары по САР являются помощью террористам и могут спровоцировать новую волну беженцев.