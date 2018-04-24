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Ветераны смогут бесплатно звонить из отделений «Почты России» в честь Дня Победы
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    Ветераны смогут бесплатно звонить из отделений «Почты России» в честь Дня Победы

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    Москва, 24 апреля. Ветераны Великой Отечественной войны с 25 апреля по 10 мая смогут бесплатно отправлять телеграммы и звонить из отделений «Почты России». Об этом говорится в пресс-релизе компании.

    Отмечается, что во всех отделениях, которые оказывают услуги по приему телеграмм и междугородному или международному телефонному соединению, будут бесплатно обслуживать ветеранов с 25 апреля по 10 мая. При этом участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут отправлять неограниченное количество телеграмм.

    Они также смогут бесплатно совершать телефонные звонки на стационарные и мобильные телефоны как по РФ, так и в страны ближнего зарубежья. Общая продолжительность бесплатных звонков – 100 минут.

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    Автор: Анна Иванова
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