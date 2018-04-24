Финляндия отказалась от выплат безусловного дохода гражданам

Хельсинки, 24 апреля. Власти Финляндии решили отказаться от продолжения эксперимента по введению безусловного базового дохода. Ожидается, что уже в следующем году эти выплаты прекратятся.

В государственном агентстве социального страхования Финляндии пояснили, что правительство отказало в расширении программы и подключении к ней работающих граждан. Однако без их участия нельзя выяснить, как базовый доход будет влиять на карьеру и образование, поэтому проект теряет всякий смысл.

«Рвение правительства куда-то испарилось», — цитирует «ФедералПресс» представителя агентства. Власти начали изучать другие варианты реформы социальной сферы.

Напомним, что в прошлом году власти Финляндии запустили двухлетний эксперимент с целью протестировать систему обязательного базового дохода. Правительство случайным образом выбрало две тысячи безработных жителей в возрасте до 28 лет и начало им ежемесячно выдавать по 560 евро. Даже если эти люди находили постоянную работу, выплаты не прекращались.