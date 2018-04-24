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Хантсман рассказал о желании Трампа лично взаимодействовать с Путиным
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    Хантсман рассказал о желании Трампа лично взаимодействовать с Путиным

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    Хантсман рассказал о желании Трампа лично взаимодействовать с Путиным

    Владивосток, 24 апреля. Американский посол в России Джон Хантсман заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп хочет лично взаимодействовать с президентом РФ Владимиром Путиным и стабилизировать отношения между Москвой и Вашингтоном.

    «Он (Трамп — Прим.ред.) хочет лично взаимодействовать с Путиным. Он говорил об этом каждый раз, когда с ним виделся и говорил по телефону, начиная с первого дня. Вы можете назвать это стремлением к разрядке, к более здоровым отношениям, но мой президент весьма искренен в этом желании», — заявил американский дипломат.

    Хантсман добавил, что Трамп хочет, чтобы отношения между Москвой и Вашингтоном были «предсказуемыми, стабильными и крепкими».

    Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп не был вовремя проинформирован о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина в январе 2017 года и выразил в этой связи недовольство Майклом Флинном, который на тот момент занимал должность помощника главы Белого дома по национальной безопасности.

    Автор: Дана Балан
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