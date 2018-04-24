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Россияне сообщили о новых сбоях в работе Google
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    Россияне сообщили о новых сбоях в работе Google

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    Россияне сообщили о новых сбоях в работе Google

    Москва, 24 апреля. Россияне во вторник сообщили о новых сбоях в работе Google и ряда его сервисов, об этом свидетельствуют данные ресурса DownDetector.

    Большинство пользователей жалуются на проблемы с работой сайта Google. О таких трудностях сообщают 63% российских интернет-пользователей. Другие также говорят о сбоях при входе на ресурс и его отдельные сервисы, в том числе при входе в почту, пишет «Газета Кемерова».

    Напомним, ранее о проблемах в работе Google россияне сообщали в понедельник. Сбои связывали с тем, что Роскомнадзор якобы заблокировал IP-адреса Gmail и YouTube из-за того, что они используются Telegram для обхода блокировок в РФ. Однако ведомство данные сообщения опровергло, объяснив, что сбои в работе Google связаны с несовершенством системы фильтрации трафика у небольших операторов связи.

    Автор: Василий Котов
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