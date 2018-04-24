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«Это была большая ошибка»: в Германии призвали снять антироссийские санкции
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    «Это была большая ошибка»: в Германии призвали снять антироссийские санкции

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    «Это была большая ошибка»: в Германии призвали снять антироссийские санкции

    Берлин, 24 апреля.  Глава комитета парламента Германии по экономике Клаус Эрнст заявил, что системное снятие санкций с России отвечает интересам Евросоюза и ФРГ. Об этом он сказал на полях конференции «Перспективы энергетического сотрудничества Россия-ЕС. Газовый аспект». 

    Пришло время, чтобы Брюссель отменил антироссийские санкции, призвал немецкий депутат Эрнст.

    «Я считаю, что системное снятие санкций против РФ входит в интересы ЕС и Германии», — отметил он. 

    Глава комитета по экономике подчеркнул, что с точки зрения ЕС действия в Крыму незаконны, однако Брюссель совершил ошибку, настаивая на соглашении с Украиной. Он добавил, что следовало принять во внимание российские интересы. 

    «Это была большая ошибка, и она вызвала этот конфликт», — сказал Эрнст. 

    По его словам, в Германии уже мало иллюзий относительно происходящего на Украине. Напомним, что Запад ввел санкции из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. В Москве неоднократно заявляли, что санкции являются контрпродуктивной мерой.

    На Украине в 2014 году произошел государственный переворот. Крым стал российским регионом в марте того же года по результатам народного референдума.

    Автор: Ирина Селезнева
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