Берлин, 24 апреля. Глава комитета парламента Германии по экономике Клаус Эрнст заявил, что системное снятие санкций с России отвечает интересам Евросоюза и ФРГ. Об этом он сказал на полях конференции «Перспективы энергетического сотрудничества Россия-ЕС. Газовый аспект».

Пришло время, чтобы Брюссель отменил антироссийские санкции, призвал немецкий депутат Эрнст.

«Я считаю, что системное снятие санкций против РФ входит в интересы ЕС и Германии», — отметил он.

Глава комитета по экономике подчеркнул, что с точки зрения ЕС действия в Крыму незаконны, однако Брюссель совершил ошибку, настаивая на соглашении с Украиной. Он добавил, что следовало принять во внимание российские интересы.

«Это была большая ошибка, и она вызвала этот конфликт», — сказал Эрнст.

По его словам, в Германии уже мало иллюзий относительно происходящего на Украине. Напомним, что Запад ввел санкции из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. В Москве неоднократно заявляли, что санкции являются контрпродуктивной мерой.

На Украине в 2014 году произошел государственный переворот. Крым стал российским регионом в марте того же года по результатам народного референдума.