Дамаск, 24 апреля. В течение минувших суток российские наблюдатели в комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями перемирия в пределах зон деэскалации на территории Сирии зафиксировали пяти случаев нарушения перемирия.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своем ежедневном информационном бюллетене, российская часть комиссии зафиксировала одну перестрелку на территории провинции Алеппо, и сразу четыре случая нарушения перемирия на территории зоны деэскалации, созданной в сирийской провинции Латакия.

В то же время турецкая часть комиссии в зонах своей ответственности зафиксировала случаи стрельбы в провинции Даръа — один случай, в провинции Идлиб — один случай, и два случая нарушения перемирия в провинции Хомс.

Общая обстановка на территории созданных в Сирии зон деэскалации боевых действий оценивается в Минобороны РФ как стабильная.