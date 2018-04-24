Меню
Новости Сирии
Сирия: нарушения перемирия зафиксированы в Алеппо, Латакии, Идлибе и Хомсе
Украина
Глава Минобороны Украины призвал избавиться от военных, симпатизирующих России
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: нарушения перемирия зафиксированы в Алеппо, Латакии, Идлибе и Хомсе

    425

    Сирия: нарушения перемирия зафиксированы в Алеппо, Латакии, Идлибе и Хомсе

    Дамаск, 24 апреля. В течение минувших суток российские наблюдатели в комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями перемирия в пределах зон деэскалации на территории Сирии зафиксировали пяти случаев нарушения перемирия.

    Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своем ежедневном информационном бюллетене, российская часть комиссии зафиксировала одну перестрелку на территории провинции Алеппо, и сразу четыре случая нарушения перемирия на территории зоны деэскалации, созданной в сирийской провинции Латакия.

    В то же время турецкая часть комиссии в зонах своей ответственности зафиксировала случаи стрельбы в провинции Даръа — один случай, в провинции Идлиб — один случай, и два случая нарушения перемирия в провинции Хомс.

    Сирия: нарушения перемирия зафиксированы в Алеппо, Латакии, Идлибе и Хомсе

    Общая обстановка на территории созданных в Сирии зон деэскалации боевых действий оценивается в Минобороны РФ как стабильная.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

    13:32   24 Апреля 2018
    43
    Песков прокомментировал отставку премьера Армении

    Песков прокомментировал отставку премьера Армении

    12:31   24 Апреля 2018
    243
    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    10:03   24 Апреля 2018
    1008
    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    7:44   24 Апреля 2018
    886