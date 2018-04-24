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Двойные стандарты в действии: США бомбят Сирию за мнимые химатаки, но молчат о преступлениях саудитов в Йемене
Политика
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    Двойные стандарты в действии: США бомбят Сирию за мнимые химатаки, но молчат о преступлениях саудитов в Йемене

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    Йемен

    ВВС Саудовской Аравии накануне провели новую серию бомбардировок территории Йемена. При этом ряд ударов пришлись по месту, где мирные жители праздновали свадьбу. Трагедия произошла в поселке Ар-Рака в районе Бани-Каис. Как сообщил агентству «РИА Новости» источник в одной из местных больниц, в общей сложности погибли 33 человека, еще как минимум 55 гражданских лиц получили ранения. Подробнее об этой трагедии — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

    Среди убитых, в частности, невеста, а большая часть раненых — дети, причем трое из них лишились конечностей. Один мальчик провел несколько часов рядом с телом отца, пока его доставали из-под завалов. Просим учесть, что нижеприведенные фото и видео содержат сцены насилия и жестокости и не предназначены к просмотру лицам младше 18 лет, а также людям с неустойчивой психикой.

    «Почему Иванка не показывает видеоролик о жертвах Саудовской Аравии в Йемене? Вместо этого они смотрят на фальшивые видео сирийских «Белых касок». Отвратительные двойные стандарты. Видел ли Трамп видео с мальчиком, сжимающим труп своего отца?» — возмущаются пользователи Сети.

    Случай, по меньшей мере, вопиющий, получил освещение в прессе благодаря работе местных СМИ. Даже Генсеку ООН Антониу Гутерришу пришлось как-то отреагировать на случившееся. Он, конечно, «решительно осудил» бомбардировки Йемена, которые, однако, продолжаются вот уже три года подряд. По мнению многих военных экспертов, интервенция Саудовской Аравии не будет прекращена, а США и Европа поспешат закрыть глаза на происходящие в этом государстве военные преступления.

    Данное происшествие, действительно, имело место, в отличие от мнимой химатаки в сирийской Думе, якобы устроенной правительственными войсками САР. Местные источники распространили шокирующие фото- и видеоматериалы, снятые на месте авиаудара Эр-Рияда в Бани-Каис. Тем не менее, несмотря на это, ни Тереза Мэй, ни Дональд Трамп, ни Эммануэль Макрон, ни другие западные политики в своих заявлениях даже никак не упомянули об этой трагедии и уж конечно не поспешили «навести справедливость» совместным ракетным ударом по Саудовской Аравии, как это было в Сирии. Почему же даже мнимые военные преступления против населения в САР оказываются настолько интересней для Запада, нежели реальные человеческие трагедии в Йемене?

    Все дело в том, что США всегда готовы закрыть глаза на любые нарушения, если происходящее в той или иной точке земного шара отвечает их собственным интересам. В таком случае они легко могут «не заметить» ударов по мирным кварталам, убийств женщин и детей и прочих чудовищных трагедий. Такое мнение в интервью ФАН высказал публицист и востоковед Андрей Онтиков.

    «Действительно, есть значительные различия в подходах к ситуации в Сирии и к ситуации в Йемене. Это объясняется тем, что, с точки зрения наших американских «друзей», саудовцы в Йемене играют против «плохих парней» — хуситов и якобы стоящих за ними иранцев. А сирийские «плохие парни» сейчас набирают обороты в борьбе против подопечных США, и потому Западом раскручивается такая истерия в отношении именно этого направления», — заметил наш собеседник.

    ВВС Саудовской Аравии

    Кроме того, необходимо учитывать, что, несмотря на некоторое охлаждение, Эр-Рияд все еще остается важнейшим стратегическим союзником Вашингтона в регионе. Это обстоятельство дает саудитам определенную свободу действий, также подчеркнул востоковед:

    «Саудовская Аравия, хотя и немного сблизилась с Россией, по-прежнему остается одним из ведущих партнеров Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. За действиями Эр-Рияда наблюдает ООН, но все-таки разница в подходах, оценках и освещении событий, несомненно, присутствует. Видимо, если союзник США воюет против «плохих парней», то можно и закрыть глаза на то, что он совершает такого рода вещи, как в Йемене», — отметил Андрей Онтиков.

    Йемен

    Он также напомнил, что подобное происшествие далеко не первое: саудовцы уже не раз наносили удары по жителям Йемена в последние пару лет. Однако такие возмутительные инциденты, как и теперь, не получали соответствующего освещения в мировой прессе.

    «Такое уже случалось неоднократно. Бомбардировкам Саудовской Аравии подвергались и похоронные процессии, и свадьбы, и многое другое. Обстановка в Йемене сейчас, действительно, исключительно тяжелая в плане гуманитарной ситуации. Практически отсутствует питьевая вода, продовольствие, медикаменты. При этом бушует эпидемия холеры. Это страшная беда, но американским и прочим западным СМИ некоторые беды выгодно не замечать. Куда проще громить Россию на страницах газет, обвиняя ее в том, что она якобы покрывает химатаки армии САР и подрывает гуманитарную обстановку в стране. Хотя если посмотреть на Ракку, некоторые другие части Сирии, где действовали ВВС США, и иракский Мосул, то можно увидеть, что там вообще конь не валялся в плане налаживания гуманитарной ситуации», — заключил эксперт.

    Автор: Егор Баренцев
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