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Военный эксперт объяснил, зачем Пентагон занижает характеристики российских систем ПВО
Политика
Россия будет добиваться ответов на важные вопросы по «делу Скрипаля»
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    Военный эксперт объяснил, зачем Пентагон занижает характеристики российских систем ПВО

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    Военный эксперт объяснил, зачем Пентагон занижает характеристики российских систем ПВО

    Москва, 24 апреля. Военный эксперт прокомментировал сообщения СМИ о том, что американское военное ведомство могло умышленно заявить о неэффективности российских систем ПВО с целью отговорить Турцию от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400.

    Военный эксперт Алексей Леонков  заявил, что это является элементом «информационной войны для потребителя». Эксперт отметил, что Турция на практике знает характеристики американской системы «Патриот», и под предлогом технического обслуживания они были вывезены с территории Республики и обратно не вернулись. Об этом сообщает RT.

    «Тогда она[Турция] обратилась к другим странам-производителям ПВО и выбрала именно российские комплексы. Россия не просто предоставила техническую информацию. Как правило, когда продаются такого рода комплексы, то заказчиков возят на полигоны и показывают, как они работают», — добавил эксперт.

    Специалист подчеркнул, что если характеристики российских систем плохие, то для чего США тратят «большие деньги», значит им это не нужно развивать.

    «Если такие траты есть, то тогда кто дает неверную информацию? США пытаются найти те рычаги, на которые они смогут надавить, чтобы Турция отказалась от российских комплексов», — резюмировал военный эксперт.

    Автор: Дарья Смолина
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