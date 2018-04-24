Москва, 24 апреля. Военный эксперт прокомментировал сообщения СМИ о том, что американское военное ведомство могло умышленно заявить о неэффективности российских систем ПВО с целью отговорить Турцию от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что это является элементом «информационной войны для потребителя». Эксперт отметил, что Турция на практике знает характеристики американской системы «Патриот», и под предлогом технического обслуживания они были вывезены с территории Республики и обратно не вернулись. Об этом сообщает RT.

«Тогда она[Турция] обратилась к другим странам-производителям ПВО и выбрала именно российские комплексы. Россия не просто предоставила техническую информацию. Как правило, когда продаются такого рода комплексы, то заказчиков возят на полигоны и показывают, как они работают», — добавил эксперт.

Специалист подчеркнул, что если характеристики российских систем плохие, то для чего США тратят «большие деньги», значит им это не нужно развивать.