Двух боевиков ликвидировали в ходе спецоперации в Дагестане

Махачкала, 24 апреля. Двое боевиков, по предварительным данным, ликвидированы в Дербентском районе Дагестана. Об этом рассказали в правоохранительных органах региона.

Отмечается, что в Дербентском районе был введен режим контртеррористической операции. По данным полиции, в лесном массиве в зоне действия КТО были найдены двое участников незаконных вооруженных формирований. На предложение правоохранителей сдаться они ответили отказом, а также начали перестрелку.

Как пишет РИА Новости, ответным огнем нарушители были ликвидированы. Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о нейтрализации в Дагестане девятерых бандитов.