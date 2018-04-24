Меню
Происшествия
Двух боевиков ликвидировали в ходе спецоперации в Дагестане
Политика
Хантсман рассказал о желании Трампа лично взаимодействовать с Путиным
Следующая новость
Загрузка...

    Двух боевиков ликвидировали в ходе спецоперации в Дагестане

    56

    Двух боевиков ликвидировали в ходе спецоперации в Дагестане

    Махачкала, 24 апреля. Двое боевиков, по предварительным данным, ликвидированы в Дербентском районе Дагестана. Об этом рассказали в правоохранительных органах региона.

    Отмечается, что в Дербентском районе был введен режим контртеррористической операции. По данным полиции, в лесном массиве в зоне действия КТО были найдены двое участников незаконных вооруженных формирований. На предложение правоохранителей сдаться они ответили отказом, а также начали перестрелку.

    Как пишет РИА Новости, ответным огнем нарушители были ликвидированы. Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о нейтрализации в Дагестане девятерых бандитов.

    Двух боевиков ликвидировали в ходе спецоперации в Дагестане

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    Госдума готовится ввести наказание за исполнение антироссийских санкций США

    10:03   24 Апреля 2018
    750
    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    Планы террористов по созданию в Сирии псевдохалифата сорваны – Шойгу

    7:44   24 Апреля 2018
    765
    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    Страны G7 могут ввести новые антироссийские санкции из-за Донбасса

    4:40   24 Апреля 2018
    999
    Полная утопия: Пушков раскритиковал планы Киева вернуть из РФ 3 млн украинцев

    Полная утопия: Пушков раскритиковал планы Киева вернуть из РФ 3 млн украинцев

    1:42   24 Апреля 2018
    3857