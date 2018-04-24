Мессина оценил шансы ЦСКА в плей-офф Евролиги

Сан-Антонио, 24 апреля. Один из самых титулованных тренеров европейского баскетбола, экс-наставник столичного ЦСКА, а ныне помощник тренера «Сан-Антонио Сперс» Этторе Мессина в течение четырех лет работает в техасском клубе вместе с Греггом Поповичем.

В первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации против «Голден Стэйт Уорриорз» он исполняет обязанности главного тренера из-за трагедии в семье американского специалиста — на прошлой неделе скончалась жена Поповича Эрин.

Итальянский специалист оценил перспективы московского ЦСКА в «Финале четырех» Евролиги, пишут «Известия».

По словам 58-летнего тренера, команда Димитриса Итудиса на сегодняшний день «там, где она всегда хотела быть».

«Они одержали отличную победу в регулярном сезоне и, на мой взгляд, являются фаворитами «Финала четырех». Как обычно, масса ожиданий, огромная воля ЦСКА к победе. Я очень надеюсь, что они вернут титул. Также я надеюсь, что Кайл Хайнс скоро вернется в строй. Он очень важный игрок для ЦСКА», — отметил Мессина.

Он также отметил выход подмосковных «Химок» в плей-офф престижнейшего клубного турнира.

Напомним, накануне армейцы одержали вторую победу над «Химками» в серии плей-офф Евролиги (2:0).