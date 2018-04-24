Эксперт: В «деле Скрипалей» все указывает на провокацию

Москва, 24 апреля. Британия через секретариат ОЗХО передала ответы на вопросы российской стороны по «делу Скрипалей». Член-корреспондент РАН Степан Калмыков считает, что ничего нового в ответах Лондона мы, скорее всего, не найдем.

Независимо от выводов ОЗХО, говорит член-корреспондент Российской академии наук, и.о. декана химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Калмыков, вся эта история имеет явную политическую подоплеку и больше похожа на провокацию.

«Если говорить о научном анализе данного инцидента, удивительно, что компетентность лаборатории, проводящей исследование по этому делу, которую якобы хотели подтвердить добавлением прекурсора BZ в пробы, вообще необходимо дополнительно подтверждать, — говорит Калмыков. — ВZ — отравляющее вещество, формула его известна, она общедоступна в Интернете. Несколько стран разрабатывали ВZ, они имеют возможность его синтезировать и сейчас. По сообщениям СМИ, в странах НАТО оно было принято на вооружение, но после запрещения химоружия, как утверждается, это вещество было снято, и все боеприпасы были утилизированы».

Сомнения у профессионалов вызывает не только техническая сторона дела. Если кому-то было очень необходимо устранить Скрипалей, задается вопросом Калмыков, зачем изобретать столь сложный способ? Глупо устраивать шумную расправу, направленную явно на серьезный резонанс.

«Извините меня, есть множество более простых способов устранения людей, чем использование почти уникальных отравляющих химических веществ. Это явно похоже на провокацию с целью поднять громкий шум по поводу того, что в центре Европы использовано химического оружие, боевые вещества», — говорит Калмыков.

Что касается использования в отравлении Скрипалей пресловутого «Новичка», эксперт ФАН считает, что это не осталось бы незамеченным ни в коем случае. Профессионалам достаточно легко установить его применение — по остаточным концентрациям веществ в крови, биологических жидкостях и т.д.

«Понятно, что не в школьных лабораториях это устанавливается, но с этим в Британии как раз проблем нет. Может, доказательств у ОЗХО попросту нет — кроме голословных утверждений об участии какой-либо организации или страны».

По словам эксперта, понятия уникальности для какого-то химического вещества не существует. Если есть формула вещества, можно найти сотни лабораторий в мире, которые смогут сделать по ней соответствующий синтез. Так что утверждение о том, что какое-то вещество может быть получено лишь в какой-либо одной стране, в одной лаборатории, абсолютно несостоятельно, резюмирует Калмыков.

Как считает член-корреспондент РАН, доказательством, которое расставит точки над i, мог бы стать путь вещества к месту инцидента.

«Если вещество перевозилось из пункта А в пункт Б, значит, можно, хоть и не без труда, проследить весь его путь, — говорит Калмыков. — А ожидать, что кто-то сознается в содеянном... маловероятно».

Главное же, повторяет Калмыков, во всей этой истории поражает необычный и шумный способ устранения людей. Условно, организовать нападение хулигана в переулке (напал, ударил по голове) теоретически гораздо проще, чем подставляться с какими-то почти уникальными веществами. Все это еще раз указывает на очевидную провокацию.