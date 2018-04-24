Прощание с Ниной Дорошиной началось в Москве

Москва, 24 апреля. В столичном театре «Современник» собралось свыше трех сотен человек, пришедших проститься с народной артисткой России Ниной Дорошиной.

На Другой сцере началась траурная церемония — друзья, коллеги и горожане пришли проститься с Ниной Дорошиной, которая скончалась в возрасте 83 лет. Люди разместились в зрительских креслах, стоять в проходе.

На проекторе показывают фотографии Дорошиной. К ее гробу несут цветы и венки. После прощания артистку будут отпевать в храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище. Ее похоронят рядом с родными, пишет РИА Новости.

Напомним, что артистка до последнего играла в театре, на ее счету свыше двух десятков ролей в кино. Россияне помнят Дорошину, как Надежду из советской ленты «Любовь и голуби». А ее фраза «Людка, а Людка! Гляди, что делается» ушла в народ, пишет Утро.Ру.