ГИБДД предложила разыгрывать автомобильные номера в рамках аукциона

Москва, 24 апреля. Сотрудники Государственной автоинспекции выступили с инициативой разыгрывать государственные номера для транспортных средств в рамках аукциона. Об этом во вторник заявил глава ГИБДД России Михаил Черников.

По информации издания «КоммерсантЪ», в автомобильные номера предложили встраивать чипы, позволяющие камерам тщательнее фиксировать нарушителей правил дорожного движения (ПДД).

По словам главы ведомства, чипирование государственного номера стало ключевым нововведением. Отмечается, что в ГИБДД больше не собираются выдавать случайные номерные знаки. Теперь автовладельцы смогут сами выбирать себе наиболее понравившееся сочетание цифр и букв.

В том случае, если на номер уже кто-то претендует, он будет разыгран в рамках аукциона.

Кроме того, еще одно нововведение коснулось машин, которые находятся в залоге. Руководитель ГИБДД пояснил, что теперь все соответствующие данные об автомобиле можно будет без труда проверить.