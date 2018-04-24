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ГИБДД предложила разыгрывать автомобильные номера в рамках аукциона
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    ГИБДД предложила разыгрывать автомобильные номера в рамках аукциона

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    ГИБДД предложила разыгрывать автомобильные номера в рамках аукциона

    Москва, 24 апреля. Сотрудники Государственной автоинспекции выступили с инициативой разыгрывать государственные номера для транспортных средств в рамках аукциона. Об этом во вторник заявил глава ГИБДД России Михаил Черников.

    По информации издания «КоммерсантЪ», в автомобильные номера предложили встраивать чипы, позволяющие камерам тщательнее фиксировать нарушителей правил дорожного движения (ПДД).

    По словам главы ведомства, чипирование государственного номера стало ключевым нововведением. Отмечается, что в ГИБДД больше не собираются выдавать случайные номерные знаки. Теперь автовладельцы смогут сами выбирать себе наиболее понравившееся сочетание цифр и букв.

    В том случае, если на номер уже кто-то претендует, он будет разыгран в рамках аукциона.

    Кроме того, еще одно нововведение коснулось машин, которые находятся в залоге. Руководитель ГИБДД пояснил, что теперь все соответствующие данные об автомобиле можно будет без труда проверить.

    Автор: Дана Балан
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