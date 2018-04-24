Шойгу поблагодарил Китай за поддержку в СБ ООН по ракетному удару по Сирии
Пекин, 24 апреля. Министр обороны России Сергей Шойгу выразил признательность КНР за поддержку, которую Пекин оказал Москве на Совете безопасности ООН по ракетному удару по Сирии.
Соответствующее заявление прозвучало в ходе встречи российского министра с заместителем председателя Центрального военного комитета совета КНР генерал-полковником Сюй Циляном.
Шойгу также назвал удар нарушением всех возможных правил — международных и гуманитарных.
«Хотел бы поблагодарить дружественный Китай за поддержку по сирийскому вопросу, за осуждение безответственного поведения некоторых западных стран, которые под надуманным предлогом нанесли военный удар по суверенному государству», — подчеркнул Шойгу, добавив, что рад новой возможности встретиться с Сюй Циляном.
Отметим, что их первая встреча прошла в 2013 году. Глава Минобороны России выразил уверенность, что эта встреча позволила сделать серьезный задел на будущее, который работает и на сегодняшний день.
Шойгу выразил надежду, что в ходе встречи с представителем КНР будут затронуты наиболее острые проблемы безопасности.