Пекин, 24 апреля. В ходе предстоящего в начале июня 2018 года пройдет ближайшая встреча лидеров России и Китая — президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил в ходе встречи с замглавы Центрального военного совета Китая генерал-полковником Сюй Циляном министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Российский министр подчеркнул, что Россия и Китай в настоящее время продолжают «взятый стратегический курс на дальнейшее укрепление дружественных и доверительных связей в оборонной сфере», при этом их устойчивые отношения стали фактором для обеспечения стабильности всего мира. Государственные связи РФ и КНР Шойгу назвал «привилегированными».

«Привилегированный характер межгосударственных связей подтверждается регулярными встречами президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Ближайшее мероприятие на высшем уровне пройдёт уже в первой декаде июня на Совете глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Циндао», — рассказал Шойгу.

Министр обороны отметил, что между Россией и Китаем постоянно происходят контакты по линии выстраивания системы военно-технического взаимодействия, которые существенно расширились за последнее время.