Москва, 24 апреля. В комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками представителям стран G7 посоветовали прочитать минские соглашения и применять санкции в отношении тех стран, которые их не исполняют.

Такое мнение высказал во вторник глава комитета Леонид Калашников в ответ на заявление глав МИД стран G7 о том, что антироссийские санкции могут быть ужесточены, а экономические продлены в связи с «полным и необратимым исполнением Россией минских договоренностей».

«Мы (Россия) не являемся субъектами минских соглашений. Если уж они хотят выполнения этих минских соглашений, то пусть посмотрят по пунктам, кто что должен выполнить. Пусть вводят против тех санкции, кто их должен выполнить и не выполняет», — подчеркнул Калашников в беседе с РИА Новости.

Калашников напомнил, что в минских соглашениях нет пунктов, ответственность за выполнение которых несет Россия. Депутат отметил, что представители G7, как следует из их заявления, не ознакомились с текстом соглашений и потому связывают их выполнение с санкциями против Москвы.

«Смешно, что люди из «семерки» даже не удосужились прочитать минские соглашения, а увязывают их выполнение с санкциями против России», — сказал он.

Напомним, российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина как можно быстрее преодолела политический и экономический кризис.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.