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Эксперт оценил возможное изменение правил сдачи экзамена на водительские права в РФ
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    Эксперт оценил возможное изменение правил сдачи экзамена на водительские права в РФ

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    Эксперт оценил планируемые ГИБДД изменения в проведении экзаменов на водительские права

    Москва, 24 апреля. Эксперт оценил возможные изменения, которые касаются проведения экзаменов на получение водительского удостоверения.

    Ранее в ГИБДД подготовили ряд изменений, который будет касаться экзаменов на получение водительского удостоверения. Так, планируется объединить экзамен в городе и на площадке, сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

    Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин оценил возможные изменения в проведении экзаменов на получение водительских удостоверений.

    «Проблем я в этом решении не вижу. Все-таки экзамен должен быть максимально приближен к реальности», — цитирует RT эксперта.

    Виктор Похмелкин напомнил, как на данный момент желающие получить права сдают экзамен: «человек трогается с места, выезжает на улицу, паркуется, совершает какие-то маневры — и все это в городе».

    «Если все будет происходить в реальном режиме, это достаточно органично и правильно. Такая методика вполне корректна. Это верный подход, не вызывающий возражений», — подчеркнул он.

    Автор: Дарья Смолина
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