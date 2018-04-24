Эксперт оценил возможное изменение правил сдачи экзамена на водительские права в РФ

Москва, 24 апреля. Эксперт оценил возможные изменения, которые касаются проведения экзаменов на получение водительского удостоверения.

Ранее в ГИБДД подготовили ряд изменений, который будет касаться экзаменов на получение водительского удостоверения. Так, планируется объединить экзамен в городе и на площадке, сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин оценил возможные изменения в проведении экзаменов на получение водительских удостоверений.

«Проблем я в этом решении не вижу. Все-таки экзамен должен быть максимально приближен к реальности», — цитирует RT эксперта.

Виктор Похмелкин напомнил, как на данный момент желающие получить права сдают экзамен: «человек трогается с места, выезжает на улицу, паркуется, совершает какие-то маневры — и все это в городе».