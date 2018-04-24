Пора засучить рукава: Онищенко высоко оценил планы Путина по улучшению жизни россиян

Президент России Владимир Путин планирует выделить десять триллионов рублей на здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры для повышения темпов экономического роста в стране, пишет Bloomberg. Соответствующий указ, предусматривающий план «решительного прорыва» в повышении уровня жизни, будет подписан стазу после инаугурации 7 мая, сообщают СМИ.

Ранее задачи на ближайшие годы по повышению уровня жизни россиян президент озвучил в послании Федеральному собранию от 1 марта. Скорее всего, нас ждет новая версия Майских указов президента, своего рода Майские указы 2.0, предыдущая серия которых отлично себя зарекомендовала в прошлом политическом цикле, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Напомню, в послании Федеральному собранию от 1 марта президент начал свое выступление именно с темы повышения уровня жизни граждан, с решения социальных вопросов — это одна из наиважнейших задач, которую он поставил на новый шестилетний политический цикл, — отметил Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Затем было опубликовано соответствующее поручение министерствам и ведомствам, которые разрабатывают конкретные мероприятия по всем направлениям. И это действительно касается всех, начиная от министерства образования и заканчивая министерством обороны — задачи стоят перед всеми. Как я уже отмечал, главное тут — не какие-то промежуточные цели, а совершенно определенные показатели. В частности, критерием благополучия граждан является продолжительность жизни. Как вы знаете, здесь у нас очень амбициозные цели — 80+, — и эту задачу надо решить в достаточно короткие сроки».

По мнению Геннадия Онищенко, непосредственная работа над новыми президентскими указами начнется буквально в ближайшие дни.

«Сразу после инаугурации, несмотря на то, что, согласно законодательству, правительство уйдет в отставку, думаю, будет использована практика, которая отлично себя зарекомендовала в прошлом политическом цикле. Это издание новых Майских указов президента, в которых будут детализированы пути решения программы, и через которые правительство будет добиваться выполнения поставленных политических задач. И, конечно, для решения этих задач будет предусмотрено увеличение финансирования», — отметил парламентарий.

По словам Геннадия Онищенко, его как руководителя профильного комитета Госдумы особенно радует, что предусмотрены прорывные решения для развития российской науки.

«Особенно отрадно, что речь идет о повышении финансирования науки. Это подтверждение великой традиции, которой наша страна всегда придерживалась. Когда нужно было решать серьезные прорывные проблемы, наука всегда была на первом месте. Именно ученые давали научно обоснованные прогнозы и научно обоснованные пути решений по различным направлениям, — подчеркнул Онищенко. — Кроме того, сегодня, как мы знаем, выделяются значительные средства на здравоохранение: на подготовку кадров, на развитие материально-технической базы, и т.д. Решаются вопросы, касающиеся жилищных условий россиян — названы конкретные показатели ежегодного ввода жилья, которых нужно достичь. Напомню, жилье — это важнейший фактор сбережения здоровья граждан и обеспечения им достойной жизни».

Депутат напомнил также о профилактических программах, направленных на сохранения и улучшения здоровья детей — это и просвещение в области питания, и развитие культуры и спорта — весь комплекс решений, который сегодня должен быть использован в этом направлении.

«Важнейшим фактором улучшения условий жизни граждан является также намеченное повышение заработной платы, — отметил собеседник ФАН. — Поэтому новые Майские указы президента — это важнейшие законодательные акты, которые, уверен, вскоре будут озвучены. Скоро нам всем предстоит решать большие, сложные, но вместе с тем очень важные и благородные задачи. Так что пора засучить рукава», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Как стало известно Bloomberg, после инаугурации 7 мая президент России Владимир Путин подпишет указ, в котором будет подробно расписан план повышения уровня жизни россиян. По данным источников агентства, основные расходы запланированы на период после 2020 года. По информации газеты «Известия» зарплаты бюджетников за 2018 год в среднем вырастут на 13-15%, что превысит прогнозируемый уровень инфляции в 3,5 раза.