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Роскомнадзор нашел новое основание для блокировки сайтов
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    Роскомнадзор нашел новое основание для блокировки сайтов

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    Роскомнадзор нашел новое основание для блокировки сайтов

    Москва, 24 апреля. Роскомнадзор опубликовал новую версию подзаконного акта, который регулирует борьбу с обходом блокировок, в том числе через VPN и анонимайзеры.

    Как пишет «Коммерсантъ», обновленный нормативный акт отличается от старой версии тем, то ведомство вводит новое основание для внесения сайтов в реестр запрещенных ресурсов для блокировки. Этим основанием могут стать судебные решения и постановления по делам об административных правонарушениях, вступившие в законную силу.

    Напомним, 16 апреля Роскомнадзор по решению суда приступил к блокировке мессенджера Telegram на территории России. Причиной такого решения стал отказ владельцев мессенджера передавать ключи для дешифрования сообщений пользователей ФСБ. Ключи они обязаны предоставить по действующему законодательству. Изначально ведомство просило мессенджер предоставить переписку двух предполагаемых боевиков. 

    Роскомнадзор нашел новое основание для блокировки сайтов

    Автор: Анна Иванова
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