Брюссель, 24 апреля. Более 13 миллионов человек в Сирии нуждаются сегодня в гуманитарной помощи, заявил во вторник на конференции по поддержке Сирии еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристос Стилианидес.

«В гуманитарной помощи в Сирии нуждаются свыше 13 миллионов человек, среди которых шесть миллионов дети», — сказал он.

Стилианидес подчеркнул, что около двух миллионов сирийцев живут в труднодоступных для доставки помощи зонах.

Вторая международная донорская конференции по Сирии открылась в Брюсселе в понедельник.

Напомним, Россия принимает активное участие в оказании гуманитарной помощи Сирии. Накануне российский Центр по примирению враждующих сторон провел две гуманитарные акции в провинциях Дейр-эз-Зор и Алеппо.