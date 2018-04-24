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Более 13 млн человек нуждаются в гумпомощи в Сирии – еврокомиссар
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    Более 13 млн человек нуждаются в гумпомощи в Сирии – еврокомиссар

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    Более 13 млн человек нуждаются в гумпомощи в Сирии – еврокомиссар

    Брюссель, 24 апреля. Более 13 миллионов человек в Сирии нуждаются сегодня в гуманитарной помощи, заявил во вторник на конференции по поддержке Сирии еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристос Стилианидес.

    «В гуманитарной помощи в Сирии нуждаются свыше 13 миллионов человек, среди которых шесть миллионов дети», — сказал он.

    Стилианидес подчеркнул, что около двух миллионов сирийцев живут в труднодоступных для доставки помощи зонах.

    Вторая международная донорская конференции по Сирии открылась в Брюсселе в понедельник.

    Напомним, Россия принимает активное участие в оказании гуманитарной помощи Сирии. Накануне российский Центр по примирению враждующих сторон провел две гуманитарные акции в провинциях Дейр-эз-Зор и Алеппо.

    Автор: Василий Котов
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