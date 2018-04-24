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Совершивший наезд на толпу в Торонто восхищался террористами
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    Совершивший наезд на толпу в Торонто восхищался террористами

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    Совершивший наезд на толпу в Торонто восхищался террористами

    Торонто, 24 апреля. Совершивший наезд на толпу людей в Торонто Алик Минасян перед произошедшим написал в социальной сети пост, в котором заявил, что «началось восстание тех, кто не по своей воле дал обет безбрачия». Жертвами наезда, по последним данным, стали 10 человек.

    Отмечается, что совершивший наезд на мирных людей в Канаде Минасян «восхищался террористами», передает РЕН ТВ.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего Алика Минасяна на месте происшествия.

    Сообщается, что в своей записи он упоминал Эллиота Роджера, который весной 2014 года убил шесть человек, а также ранил еще 14 человек возле кампуса Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

    Ранее сообщалось, что канадские следователи считают террористический акт наиболее вероятной версией наезда на людей в Торонто.

    Напомним, в результате наезда водителя фуры в канадском Торонто погибли 10 человек, 16 человек пострадали и были доставлены в больницу.

    Автор: Дана Балан
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