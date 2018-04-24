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Компании «Ростеха» вывезут более 60% мусора из Подмосковья
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    Компании «Ростеха» вывезут более 60% мусора из Подмосковья

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    Компании «Ростеха» вывезут более 60% мусора из Подмосковья

    Москва, 24 апреля. Дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Инвест» будет вывозить более 60% мусора с территории Московской области, сообщает пресс-служба компании.

    По итогам конкурса региональное министерство экологии и природопользования выбрало семь операторов по вывозу мусора из Подмосковья. Контракты будут заключены на 10 лет, их сумма составит порядка 162 миллиардов рублей без НДС, сообщается на портале госзакупок.

    Три контракта выиграли предприятия, подконтрольные «РТ-Инвест». В частности, Рузский кластер будет контролировать ООО «Рузский РО», Каширский – «Каширская РО», «Растим-МО» — Сергиево-Посадский. Общая стоимость трех контрактов составляет более 92,5 миллиардов рублей.

    Объем отходов по трем кластерам – более двух миллионов тонн в год, что составляет свыше 60% отходов на территории Московской области. Предполагается, что переход на региональных операторов позволит сделать отрасль по вывозу мусора более прозрачной и быстрее перейти к раздельному сбору отходов.

    Автор: Василий Котов
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